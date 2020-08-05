Через вибухи у Бейруті близько 250 тисяч людей втратили домівки

Через вибухи у Бейруті 4 серпня до 250 тис. людей залишилися без домівок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Jazeera.

За словами губернатора Бейрута Марвана Аббуда, бездомними стали від 200 до 250 тис. людей. Наразі влада працює над тим, аби забезпечити їх їжею, водою та притулком. Аббуд також зазначив, що збитки вже становлять від 3 до $5 млрд доларів США.

Очікується, що кількість жертв зросте, коли рятувальники почнуть розбирати завали будівель.

За словами мера міста Ямала Ітаті, нині столиця Лівану нагадує «зону війни».

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту ліванської столиці внаслідок потужних вибухів загинули щонайменше 100 людей, ще близько 4 тис. зазнали поранень. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сотню людей, які зникли після вибухів. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Фото: АА