Кількість жертв вибухів у Бейруті зросла до 135

Кількість загиблих унаслідок двох потужних вибухів у ліванській столиці Бейрут зросла до 135.

Як передає Укрінформ, про це інформує BBC з посиланням на місцеві ЗМІ.

Міністр охорони здоров'я Лівану нещодавно заявив, що кількість загиблих зросла до 135, постраждало близько 5 000 людей, повідомляє місцевий мовник Al Manar TV. Досі певна кількість людей вважаються зниклими безвісти, сказав урядовець.

У результаті руйнувань через потужні вибухи понад 300 тисяч людей вимушені залишити свої домівки.

«Понад 300 тисяч громадян Лівану не можуть спати у власних домівках… У половини населення Бейрута є будинки, в яких не можна жити у найближчому майбутньому - протягом наступних двох тижнів», - сказав губернатор ліванської столиці Марван Аббуд, передає CNN.

За попередньою оцінкою, вибух завдав збитків на 3-5 мільярдів доларів.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту ліванської столиці внаслідок потужних вибухів загинули щонайменше 100 людей, ще близько 4 тис. зазнали поранень. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сотню людей, які зникли після вибухів. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Фото: АА