Зеленський доручив перевірити стратегічні об’єкти після трагедії у Бейруті

Президент Володимир Зеленський звернувся до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з листом, у якому закликав невідкладно вжити спільно з Апаратом Ради національної безпеки і оборони, Службою безпеки України вичерпних заходів щодо захисту економічних інтересів держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомлляє пресслужба глави держави.

Відповідний лист Глава держави скерував з огляду на надзвичайну ситуацію, що виникла 4 серпня в місті Бейруті (Ліванська Республіка).

Зокрема, зазначається, що необхідно забезпечити проведення всеосяжної оцінки стану діяльності об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зокрема виявлення та усунення факторів, що блокують їхню роботу.

Глава держави також наполягає на вжитті комплексних заходів з метою унеможливлення економічно необґрунтованого відчуження майна підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, та суб’єктів господарювання з корпоративними правами держави.

Крім того, слід здійснити системну оцінку впливу на стан економічної безпеки держави приватизації або продажу корпоративних прав у статутному капіталі підприємств, що мають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів, науково-дослідних (науково-технічних) установ, а також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зокрема публічного акціонерного товариства «Мотор Січ».

Наголошується, що про відповідні результати Прем’єр-міністр має проінформувати Президента особисто.

Відтак, Денис Шмигаль доручив ДСНС, Нацполіції, Міністерству інфраструктури, Держслужбі з питань праці, головам ОДА та КМДА провести ретельні перевірки щодо того, як зберігається та використовується аміачна селітра на різних підприємствах в Україні.

“Жахливий вибух у Бейруті — це тривожне нагадування всім країнам про те, як важливо дотримуватися правил зберігання та використання небезпечних хімічних речовин. Адже саме 2700 тонн аміачної селітри спричинили вибух і загибель більш ніж 100 людей у Лівані. Саме тому сьогодні доручив ДСНС, Нацполіції, Міністерству інфраструктури, Держслужбі з питань праці, головам ОДА та КМДА провести ретельні перевірки щодо того, як зберігається та використовується аміачна селітра на різних підприємствах в Україні”, - написав Шмигаль у Фейсбуці.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту Бейрута внаслідок потужних вибухів загинули 157 осіб, ще близько 5 тис. зазнали ушкоджень. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сто людей, які зникли безвісти.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

За даними міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, три українські родини в Бейруті повідомили в Посольство України в Лівані про значне пошкодження їхнього житла, ще 30 наших співгромадян звернулися про невелику грошову допомогу.

фото: КМУ