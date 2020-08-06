У Бейруті 30 українців звернулися по фінансову допомогу – Кулеба

Три українські родини в Бейруті повідомили в Посольство України в Лівані про значне пошкодження їхнього житла, ще 30 наших співгромадян звернулися про невелику грошову допомогу.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на онлайн-брифінгу в четвер, 6 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу,

"До Посольства України в Лівані звернулося три українські родини з повідомленням щодо значного пошкодження їхніх помешкань унаслідок вибуху. Одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири та незначні тілесні ушкодження, яких вона зазнала. Посольство України в Лівані опікується долею цих громадян. Ми надаватимемо їм необхідну підтримку. В тому числі є запит від 30 осіб на отримання невеличкої грошової допомоги. Ми зараз працюємо над вирішенням цього питання так само", - сказав Кулеба.

Він також повідомив, що станом на 9 ранку 6 серпня загиблих чи поранених громадян України внаслідок вибухів у Бейруті немає, а інформація щодо можливої наявності громадян України на двох вантажних суднах, які прибули з України до порту Бейрута, наразі не підтвердилася.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту Бейрута внаслідок потужних вибухів загинули 135 осіб, ще близько 5 тис. зазнали ушкоджень. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сто людей, які зникли безвісти.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.