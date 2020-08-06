Кількість жертв вибухів у Бейруті зросла до 157

Кількість загиблих унаслідок двох потужних вибухів у ліванській столиці Бейрут зросла до 157.

Про це заявили у міністерстві охорони здоров’я країни, передає Укрінформ із посиланням на Al Jazeera.

Кількість постраждалих становить близько 5 тисяч осіб.

За словами чиновників, очікується, що кількість жертв зросте в ході продовження рятувальних операцій у порту Бейрута.

Раніше повідомлялося про 135 загиблих.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту Бейрута пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

У результаті руйнувань більш як 300 тисяч жителів Бейрута змушені залишити свої домівки. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибуху у порту можуть збільшитись до 15 мільярдів доларів.

Фото: AA