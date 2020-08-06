Кількість жертв вибухів у Бейруті зросла до 157
Про це заявили у міністерстві охорони здоров’я країни, передає Укрінформ із посиланням на Al Jazeera.
Кількість постраждалих становить близько 5 тисяч осіб.
За словами чиновників, очікується, що кількість жертв зросте в ході продовження рятувальних операцій у порту Бейрута.
Раніше повідомлялося про 135 загиблих.
Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту Бейрута пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.
У результаті руйнувань більш як 300 тисяч жителів Бейрута змушені залишити свої домівки. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибуху у порту можуть збільшитись до 15 мільярдів доларів.
Фото: AA