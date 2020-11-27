Поліція відкрила справу через забруднення моря нафтопродуктами з буксира «Аметист»

Поліція за заявою Державної екологічної інспекції розслідує факт забруднення моря нафтопродуктами в Олександрівці.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 243 (Забруднення моря) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада ЗМІ із посиланням на співробітників Морської пошуково-рятувальної служби поширили інформацію про те, що біля Чорноморська тоне збудоване у 1977 р., але не введене в експлуатацію рятувальне судно "Аметист". Навколо буксира начебто утворилася пляма нафтопродуктів, а працівники бази відкачували воду з відсіків корабля.

26 листопада Адміністрація морських портів України офіційно спростувала цю інформацію.

Пізніше голова Держекоінспекції Андрій Мальований поінформував, що співробітники ДЕІ у взаємодії з прикордонниками підійшли до причалу з моря і зафіксували забруднюючі плями на поверхні води нафтопродуктами та помітили сліди сорбенту, який використовується для збору з водної поверхні нафтопродуктів. Він звинуватив АМПУ в тому, що там знали про випадок і хотіли приховати результати катастрофи.

Фото: Національна поліція