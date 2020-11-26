Радіаційний стан у Зоні відчуження відповідає нормі - ДАЗВ

Радіаційний стан у Зоні відчуження не змінювався, а підвищення показників, що фіксувалися громадськими організаціями, сталося через повірку датчиків.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови державного агентства з управління Зоною відчуження Максим Шевчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Існує автоматизована система контролю радіаційного стану... Це відкрита інформація, нічого не приховується від суспільства. Але для того, щоб система працювала коректно, щорічно відбувається стандартизована планова повірка датчиків. Ці повірки відбуваються з 1988 року", - відзначив Шевчук.

За його словами, організація SaveDnipro збирала інформацію системи контролю і помітила короткочасне значне підвищення показників.

"До нас звернень за роз'ясненнями не було", - зазначив Шевчук.

Як пояснив заступник голови ДАЗВ, повірка відбувається шляхом піднесення еталонного джерела іонізуючого випромінювання до датчиків. Роботи з повірки триватимуть і надалі, тож підвищення показників фіксуватиметься ще певний час. Очікується, що такі роботи продовжаться через тиждень.

"Ніяких аварій або катастроф у Зоні відчуження не було. Радіаційний фон є нормальним для Зони відчуження", - сказав Шевчук.

Як повідомляв Укрінформ, раніше активісти зафіксували стрибки радіаційного забруднення на Київщині. 17 і 18 листопада на станції моніторингу поблизу нового сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 різко підскочили показники радіаційного забруднення.