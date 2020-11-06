У більшій частині Зони відчуження через півстоліття можна буде жити - Мінприроди

30-кілометрова Зона відчуження повинна стати звичайною українською землею без обмежень через 50-60 років, однак у 10-кілометровій зоні люди ніколи не житимуть.

Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський сказав у інтерв'ю "Фокус".

"У 10-кілометровій зоні ніколи не будуть жити люди, але 30-кілометрова повинна стати звичайною українською землею без обмежень через 50-60 років. За нашими прогнозами, за цей час радіоактивність елементів і конструкцій значно знизиться, а надзвичайно активні елементи сховаємо в геологічному сховищі", - сказав Абрамовський.

За його словами, усі кроки Мінприроди спрямовані на перетворення Зони відчуження у безпечну зону.

"Ми побудували новий безпечний конфайнмент, що в народі називається аркою. Зараз потрібно демонтувати нестабільні конструкції всередині арки, зняти незафіксовані елементи покрівлі. Це потрібно зробити, оскільки, якщо щось впаде і підніметься пилюка, рівень радіації підвищиться, неможливо буде зайти в арку в звичайних засобах захисту, доведеться задіяти маніпулятори", - відзначив міністр.

Він підкреслив, що через 60 років потрібно буде вивчати питання про те, як розібрати арку.

"По конструкції її можна відкотити назад і повністю демонтувати, щоб розбирати конструкції об'єкта укриття. До цього потрібно буде витягти з четвертого енергоблоку всі активні паливні елементи, графіт, які були на покрівлі, щоб Чорнобиль став екологічно безпечною системою. Більше там немає небезпечних об'єктів. Всі сховища [ядерних відходів], які будуються зараз, розраховані мінімум на 100 років. У нас повністю безпечне зберігання радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива, на рівні кращих світових технологій", - наголосив Абрамовський.