Абрамовський має намір виробляти у зоні відчуження «зелений» водень

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський вважає, що Чорнобильська зона відчуження може привабити інвестиції у виробництво «зеленого» водню та відновлювану енергетику.

Про це він сказав у інтерв'ю виданню "Фокус".

«У зоні відчуження можемо надати вигідні умови, оскільки там невисока вартість оренди землі, з коефіцієнтом 0,15 від звичайної вартості. Чи готові сприяти інвесторам в Чорнобильській зоні. Це можуть бути і промислові інвестиції, наприклад, вітрові станції, виробництво «зеленого» водню», - сказав він.

Також Міндовкілля налаштоване на збільшення потоків туристів.

«З туристами питань немає, система відвідування налагоджена. Ми максимально відкрили доступ в зону всім туристичним агентствам. Раніше це було складно, була монополія. Ми її зруйнували і дозволили реєструватися всім. Ми налаштовані на збільшення потоку туристів, в Чорнобильській зоні є що показати: і ландшафтні, і архітектурні об'єкти», - зазначив міністр.

Він додав, що розглядатимуться можливості спорудження нових туристичних об'єктів-магнітів, зокрума, пропозиції про будівництво транспортних об'єктів, наприклад, канатної або підвісної дороги, монорейки.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство енергетики у жовтні оголосило тендер на проведення дослідження потенціалу і можливостей впровадження в Україні водневої енергетики на базі відновлюваних джерел енергії.