Тендер на будівництво сховища радіоактивних відходів можуть продовжити - Абрамовський

Строки тендеру на будівництво сховища високоактивних радіоактивних відходів можуть продовжити.

Про це Укрінформу повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

"Тендер на етапі технічних пропозицій. Є кілька оскаржень в Антимонопольному комітет. Ми спостерігаємо за ситуацією. Тендер проводить ЦППРВ (Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами). Як тільки АМКУ розгляне усі скарги, будь-яке рішення, яке буде прийняте: можливо буде продовження на певний час, можливо комітет відхилить... У нас є позиція, але ми не хочемо її оголошувати, щоб не впливати на рішення АМКУ. Звичайний процес", - сказав Абрамовский.

За його словами, участь у тендері беруть 3-4 компанії.

"Скарги від двох учасників", - відзначив Абрамовський.

Сховище має фінансуватися з фонду поводження з радіоактивними відходами.

"На сьогодні фонд РАВ близько 700 млн... Він наповнюється з експлуатації станцій, з кожного кВт-год. йде відрахування у цей фонд", - розповів Абрамовський.

У березні Державне агентство України з управління зоною відчуження своїм наказом затвердило проєкт будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів, які повернуться з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС. Відповідно до генерального плану, сховище буде побудовано на комплексі виробництв "Вектор". Воно гарантуватиме радіаційну безпеку та надійне проміжне зберігання високоактивних радіоактивних відходів протягом усього терміну його експлуатації до 100 років.

Як повідомлялося, уряд ухвалив рішення про виділення у 2018 році 86,27 млн грн Міністерству екології та природних ресурсів на фінансування будівництва і своєчасне введення в експлуатацію інфраструктури, необхідної для приймання у власність держави на довгострокове зберігання з наступним захороненням осклованих високоактивних радіоактивних відходів.

Централізоване захоронення та довготривале зберігання РАВ буде здійснюватися на майданчику комплексу виробництв із дезактивації, транспортування, переробки, захоронення радіоактивних відходів «Вектор» на території зони відчуження. Промислова зона (зона поводження з РАВ) виключена з території Чорнобильського заповідника і не входить до територій, резервованих для наступного заповідання.

Сховище осклованих ВАВ призначено для приймання у власність держави, підготовки та проміжного зберігання строком до 100 років, із відповідними захисними інженерними бар’єрами, системами електропостачання, водопостачання та водовідведення, вентиляції, відеоспостереження, очищення забрудненого повітря та радіометричного контролю. У подальшому всі відходи мають бути захоронені в геологічному сховищі.