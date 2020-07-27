До переробки відходів в Україні хочуть залучити інвесторів - Абрамовський

До переробки відходів хочуть залучити інвесторів, і на сьогодні вже є бізнесмени, які бажають вкласти кошти у переробку сміття в Західній Україні.

Про це заявив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський у програмі «Офіційна розмова» на телеканалі «ДІМ».

За його словами, в Україні на полігонах, звалищах, в тому числі несанкціонованих, складають 94% відходів, які генерують домогосподарства і промисловість.

«Наше завдання, щоб за 10-15 років як мінімум 35% відходів, що утворюються, перероблялися вдруге. Плюс компостувати біологічні відходи, ...щоб мінімум відходів потрапляло на полігони», - сказав він.

Міністр нагадав, що український парламент нещодавно ухвалив у першому читанні законопроєкт про роздільне збирання та переробку відходів. Документ передбачає муніципальне роздільне збирання сміття, а також створення умов для залучення інвестицій в будівництво сміттєпереробних об'єктів.

«Ми більшою мірою розраховуємо на те, що це стане бізнесом - буде вигідно інвестору. І тільки за такої ситуації ми можемо ефективно висувати вимоги до такого підприємства максимально екологічні. І водночас вони виконуватимуть свою функцію - рятувати нас від відходів, в яких ми, по суті, тонемо», - повідомив Абрамовський.

Міністр розповів, що на даний момент вже є інвестори, які бажають вкласти кошти в переробку сміття в Україні. «Я спілкувався з кількома інвесторами, одним великим, який хоче побудувати 5 підприємств в Західній Україні. Потрібно просто допомогти йому, (надати - ред.) таку інвестняню, як анонсував Президент», - сказав він.

На думку Абрамовського, головною метою в управлінні відходами є введення ієрархії, а також впровадження рециркулярної економіки, де відходи перестають бути відходами, а стають вторинною сировиною. «Є маса відходів, які можуть використовуватися декілька разів. Вони не виходять з обігу, тільки потрібно правильно ними управляти. Вони мають окремо збиратися, не перемішуватися в одному баку, потім не перемішуватися в одному автомобілі. Такі правила і вводить наш новий законопроєкт рамковий. І тільки в самому кінці піраміди - це поховання відходів, з якими вже нічого не можна зробити», - пояснив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про управління відходами» (№ 2207-1-д). Автори законопроєкту пропонують внести зміни до Кодексу про адміністративні порушення, встановлюючи систему відповідальності за правопорушення у сфері поводження з відходами.

Крім того, законопроєктом пропонується запровадити Національний перелік відходів і інформаційну систему управління відходами, яка дозволить значно спростити систему обліку та звітності, подання декларацій та здійснення дозвільних процедур у сфері управління відходами.

Законопроєкт пропонує встановити порядок збирання, вивезення та обробки муніципальних відходів, забезпечує впровадження їхнього роздільного збору та рециклінгу, передбачає вимоги до якісного надання послуги з управління відходами та нарахування плати за таку послугу.