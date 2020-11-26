У Держагентстві з управління зоною відчуження пояснили «стрибки» радіації на Київщині

Радіаційний фон на території зони відчуження знаходиться в межах допустимих рівнів, а зафіксовані раніше «стрибки» радіації спричинені метрологічними повірками датчиків.

Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці Державного агентства України з управління зоною відчуження.

"Радіаційний фон на території зони відчуження знаходиться в межах допустимих рівнів. Нині в зоні відчуження відбувається метрологічна перевірка датчиків, які зафіксували "значне" перевищення контрольних рівнів потужності еквівалентної дози", - запевнили в Держагентстві.

Там нагадали, що радіаційний фон у зоні відчуження контролюється за допомогою автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС) Державного спеціалізованого підприємства «Екоцентр».

"АСКРС – це система радіаційної безпеки, яка створюється навколо радіаційно небезпечних об’єктів та радіаційно небезпечних територій. АСКРС виконує цілодобовий збір, обробку інформації про радіаційний стан на території зони відчуження для своєчасного виявлення перевищень встановлених контрольних рівнів та підготовки проєкту оперативного управлінського рішення", - зазначили в агентстві.

Читайте також: Із Чорнобильської зони намагалися вивезти 60 кілограмів радіаційних грибів

Починаючи з 17.11.2020 фахівцями ДП "Київоблстандартметрологія" для датчиків виміру ПЕД «Gamma TRACER» у ближній зоні, включаючи проммайданчик ДСП «ЧАЕС», а саме: ВОС-3, ВРП-750, КОПАЧИ, НАФТОБАЗА, ПОЖЕЖНЕ ДЕПО, ВІДВІДНИЙ КАНАЛ, СВЯП-2 та ЧОРНОБИЛЬ-2, була проведена метрологічна повірка.

"Відповідно до методики метрологічної повірки зазначені датчики опромінювалися стандартним джерелом високої потужності. Проведення цих робіт призвело до підвищення ПЕД на 1,5-2 години. Починаючи з 19.11.2020 датчики виміру ПЕД «Gamma TRACER» працюють у звичайному режимі", - повідомили в Держагентстві.

Нагадаємо: раніше активісти зафіксували стрибки радіаційного забруднення на Київщині. Як повідомляє фейсбук-сторінка Save Dnipro, за даними спостережень, 17 і 18 листопада на станції моніторингу у нового сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 різко підскочили показники радіаційного забруднення.