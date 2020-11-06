Із Чорнобильської зони намагалися вивезти 60 кілограмів радіаційних грибів

Поліцейські ЧАЕС завадили вивезти за периметр зони відчуження 60 кг радіаційних грибів, які назбирали жителі Київщини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

«Під час патрулювання зони відчуження поліцейські виявили трьох грибників, які намагались вивезти назбиране за територію зони радіоактивного забруднення без відповідного дозволу та проведення дозиметричного контролю», - йдеться у повідомленні.

Порушників виявили у відселених селах Росоха та Ясен, а також у лісовому масиві. Всі вони жителі Київщини та незаконно проникли до забороненої зони з метою збирання грибів.

Зазначається, що поліцейські вилучили майже 60 кг лісових грибів.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 267-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Окрім того, за несанкціоноване проникнення до зони відчуження поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їх направлено до суду для прийняття рішення.

Фото: kv.npu.gov.ua