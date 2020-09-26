Чорнобильську зону потрібно розділити й посилити покарання для сталкерів - Мінекології

Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський вважає, що чорнобильську зону відчуження треба поділити на дві території: 10-ти й 30-кілометрові зони.

Про це міністр сказав у програмі «Неофициальный разговор» на телеканалі «Дом».

«Треба поділити Чорнобильську зону на дві складові - 10-ти км, 30-ти км зони. Перша - це зона, де будуть зосереджені об'єкти з поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, в якій ніколи не будуть жити люди, це розуміє весь світ. А друга зона - виконує буферну функцію і де живуть співробітники підприємств зони відчуження, які працюють вахтовим методом», - пояснив міністр.

Також Абрамовський вважає, що Чорнобиль можливо зробити екологічно безпечним. А поки що, через часті повідомлення про незаконне проникнення на закриті для відвідування небезпечні для життя території, міністерство працює над проєктом закону про посилення відповідальності за незаконне перебування в Чорнобильській зоні відчуження.

«Ми фіксуємо збільшення кількості сталкерів, які бродять небезпечними територіями. Ми підготували законопроєкт щодо підвищення відповідальності за незаконне перебування. Дійсно, з часом, Чорнобильську зону можна перетворити на екологічно безпечну систему», - відзначив Абрамовський.

Як повідомлялося, наразі покарання для порушників у Чорнобильській зоні становить 310 грн штрафу.