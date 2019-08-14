За добу в зоні ЧАЕС попалися 17 "сталкерів"

За останню добу поліція затримала 17 порушників режиму зони Чорнобильської АЕС, у тому числі іноземців.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції в Київській області.

"Під час патрулювання території зони відчуження поліція виявила та затримала цілих чотири групи "сталкерів", серед яких є й іноземці, які проникли на територію з метою туризму", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, поблизу відселеного села Бички поліція затримала туристів, четверо з яких - громадяни Франції віком від 19 до 27 років, а також 25-річного провідника-киянина. Решта - також кияни та жителі Донецької області.

Щодо цих громадян було складено адміністративні протоколи за статтею 46-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення).

"Сталкерам" загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідні матеріали направлено до Іванківського районного та Славутицького міського суду Київської області, а також до Державної міграційної служби для скорочення терміну перебування іноземців на території України.