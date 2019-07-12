У зоні ЧАЕС затримано «сталкерів» із Великої Британії та РФ

Правоохоронці під час патрулювання території ЧАЕС затримали двох громадян Великої Британії та одного громадянина Російської Федерації.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

“Двох громадян Великої Британії виявили у м. Прип’ять та одного громадянина Російської Федерації – у районі с. Терехи. Усі порушники незаконно проникли до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму. Там "сталкери" перебували близько доби”, - йдеться у повідомленні.

Щодо громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 "Порушення вимог радіаційної безпеки в місцевостях , що зазнали радіоактивного забруднення" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття передбачає накладання штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Матеріали справ направлено до Славутицького міського суду та Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Інформацію про порушення також направлено до Служби безпеки України та Державної прикордонної служби.