На ЧАЕС сказали, коли почнуть демонтаж нестабільних конструкцій

На ЧАЕС сказали, коли почнуть демонтаж нестабільних конструкцій "Укриття"

Укрінформ
Чорнобильська АЕС розпочне демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття", який був накритий новим безпечним конфайнментом, не раніше, ніж через два роки.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу сказав заступник головного інженера по об'єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС Сергій Кондратенко.

"Найближчим часом завдання - отримати окремий дозвіл Держатомрегулювання на дослідно-промислову експлуатацію. Під аркою знаходиться об'єкт "Укриття", ми підтримуємо його в безпечному стані. Завдання - за найближчі рік-два розробити проект демонтажних робіт і розпочати демонтаж нестабільних конструкцій", - сказав Кондратенко.

За його словами, найближчим часом, крім дослідно-промислової експлуатації, планується також підтвердити кваліфікацію персоналу.

"Після цього ми зможемо розпочати активні демонтажні роботи", - зазначив Кондратенко.

На запитання про те, хто саме буде притягнутий до обслуговування НБК, він відповів, що буде проведено тендер.

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"Хто виграє ... На скільки я знаю, беруть участь українські організації", - додав Кондратенко.

Як повідомлялося, Новий безпечний конфайнмент (НБК), який встановлено над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС, був переданий Україні для подальшого введення його в експлуатацію. НБК був побудований з метою накриття об'єкта "Укриття" над енергоблоком №4 ЧАЕС. У листопаді 2016 року арку було приведено в проектне положення.

Згідно з контрактом, успішне завершення пробної експлуатації НБК, яка тривала 72 години і закінчилася 25 квітня 2019 року, є початком гарантійного періоду (етап дослідно-промислової експлуатації), який триватиме один рік.

Після завершення процесу прийому-передачі об'єкта в цілому, ЧАЕС отримає ліцензію і перейде до експлуатації комплексу НБК і демонтажу нестабільних конструкцій "Укриття".

Будівництво НБК фінансувалося з Чорнобильського фонду "Укриття", який був створений у 1997 році за рахунок внесків 45 країн-вкладників та донорів. Загальна вартість НБК - € 1,5 млрд. З них € 1,41 млрд - міжнародна допомога, ще € 105,9 млн - внесок України.

9 липня 2019 року в м.Київ відбулося заключне засідання Асамблеї вкладників фонду.

Конструкція була побудована компанією Novarka, консорціумом французьких будівельних компаній Vinci і Bouygues і субпідрядниками по всьому світу, до складу яких входили й українські компанії.

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