На ЧАЕС сказали, коли почнуть демонтаж нестабільних конструкцій "Укриття"

Чорнобильська АЕС розпочне демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття", який був накритий новим безпечним конфайнментом, не раніше, ніж через два роки.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу сказав заступник головного інженера по об'єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС Сергій Кондратенко.

"Найближчим часом завдання - отримати окремий дозвіл Держатомрегулювання на дослідно-промислову експлуатацію. Під аркою знаходиться об'єкт "Укриття", ми підтримуємо його в безпечному стані. Завдання - за найближчі рік-два розробити проект демонтажних робіт і розпочати демонтаж нестабільних конструкцій", - сказав Кондратенко.

За його словами, найближчим часом, крім дослідно-промислової експлуатації, планується також підтвердити кваліфікацію персоналу.

"Після цього ми зможемо розпочати активні демонтажні роботи", - зазначив Кондратенко.

На запитання про те, хто саме буде притягнутий до обслуговування НБК, він відповів, що буде проведено тендер.

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"Хто виграє ... На скільки я знаю, беруть участь українські організації", - додав Кондратенко.

Як повідомлялося, Новий безпечний конфайнмент (НБК), який встановлено над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС, був переданий Україні для подальшого введення його в експлуатацію. НБК був побудований з метою накриття об'єкта "Укриття" над енергоблоком №4 ЧАЕС. У листопаді 2016 року арку було приведено в проектне положення.

Згідно з контрактом, успішне завершення пробної експлуатації НБК, яка тривала 72 години і закінчилася 25 квітня 2019 року, є початком гарантійного періоду (етап дослідно-промислової експлуатації), який триватиме один рік.

Після завершення процесу прийому-передачі об'єкта в цілому, ЧАЕС отримає ліцензію і перейде до експлуатації комплексу НБК і демонтажу нестабільних конструкцій "Укриття".

Будівництво НБК фінансувалося з Чорнобильського фонду "Укриття", який був створений у 1997 році за рахунок внесків 45 країн-вкладників та донорів. Загальна вартість НБК - € 1,5 млрд. З них € 1,41 млрд - міжнародна допомога, ще € 105,9 млн - внесок України.

9 липня 2019 року в м.Київ відбулося заключне засідання Асамблеї вкладників фонду.

Конструкція була побудована компанією Novarka, консорціумом французьких будівельних компаній Vinci і Bouygues і субпідрядниками по всьому світу, до складу яких входили й українські компанії.