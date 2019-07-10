Новий конфайнмент на ЧАЕС введуть в експлуатацію вже цьогоріч

"Важко переоцінити ту допомогу, яку отримала Україна від міжнародної спільноти. Об'єкт, який цього року буде введено в експлуатацію, дійсно є унікальним. Унікальна організаційна структура того, як він будувався, унікальний досвід, який отримали усі сторони. Введення арки в експлуатацію - це лише початок роботи, пов'язаної із перетворення об'єкта "Укриття" у екологічно безпечну систему", - сказав Петрук.

За його словами, також у стадії холодних випробувань перебуває Сховище відпрацьованого ядерного палива-2.

"Докладемо усіх зусиль, щоб уже цього року перейти до гарячих випробувань сховища - і змогли перейти до експлуатації уже наступного року, щоб перевести 21 тис. паливних збірок зі СВЯП-1 на СВЯП-2", - наголосив Петрук.

Як повідомлялося, НБК був побудований з метою накриття об'єкта "Укриття" над енергоблоком №4 ЧАЕС. У листопаді 2016 року арка була насунута у проєктне положення.

Відповідно до контракту, успішне завершення пробної експлуатації НБК, яка тривала 72 години та закінчилася 25 квітня 2019 року, є початком гарантійного періоду (етап дослідно-промислової експлуатації), який триватиме один рік.

Після завершення процесу приймання-передачі об'єкта у цілому, ЧАЕС отримає ліцензію та перейде до експлуатації комплексу НБК і демонтажу нестабільних конструкцій "Укриття".

Будівництво НБК фінансувалося з Чорнобильського фонду "Укриття", який було створено у 1997 році за рахунок внесків 45 країн-вкладників та донорів. Загальна вартість НБК - €1,5 млрд. З них €1,41 млрд - міжнародна допомога, ще €105,9 млн - внесок України.

9 липня 2019 року в м. Київ відбулося заключне засідання Асамблеї вкладників фонду.

Конструкція була побудована компанією Novarka, консорціумом французьких будівельних компаній Vinci i Bouygues i субпідрядниками з усього світу, до складу яких входили і українські компанії.