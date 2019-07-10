Україні передали новий безпечний "саркофаг" над Чорнобильською АЕС

"Я хочу подякувати нашим героям, ліквідаторам аварії, українцям, донорам, західним партнерам, які зробили великий внесок. Дякуємо від українського народу! Сьогодні символічний день у багатьох сенсах. Сьогодні ми отримуємо ключі від споруди, яка була збудована спільними зусиллями десятків країн світу для захисту всієї планети і людства від радіаційного забруднення. Це світова проблема, яка не має кордонів", - сказав Зеленський.

Новий безпечний конфайнмент запущений в експлуатацію / Фото Антона Усова та Володимира Тарасова

На його думку, об'єднані зусилля світової спільноти здатні впоратися з викликами планетарного масштабу.

"Такими, як, наприклад, зміна клімату чи гібридна війна. Вірю, що ефективні інструменти спільного вирішення цих проблем будуть знайдені найближчим часом", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, новий безпечний конфайнмент був побудований із метою накриття об'єкта "Укриття" над енергоблоком №4 ЧАЕС. У листопаді 2016 року арка була насунута у проєктне положення.

Відповідно до контракту, успішне завершення пробної експлуатації НБК, яка тривала 72 години та закінчилася 25 квітня 2019 року, є початком гарантійного періоду (етап дослідно-промислової експлуатації), який триватиме один рік.

Після завершення процесу приймання-передачі об'єкта у цілому, ЧАЕС отримає ліцензію та перейде до експлуатації комплексу НБК і демонтажу нестабільних конструкцій "Укриття".

Будівництво НБК фінансувалося з Чорнобильського фонду "Укриття", який було створено у 1997 році за рахунок внесків 45 країн-вкладників та донорів. Загальна вартість НБК - 1,5 млрд євро. Із них 1,41 млрд євро - міжнародна допомога, ще 105,9 млн євро - внесок України.

9 липня 2019 року в м. Київ відбулося заключне засідання Асамблеї вкладників фонду.

Конструкція була побудована компанією Novarka, консорціумом французьких будівельних компаній Vinci i Bouygues i субпідрядниками з усього світу, до складу яких входили і українські компанії.