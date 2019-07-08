Новий чорнобильський "саркофаг" передадуть "ЧАЕС" 10 липня

"10 липня 2019 року на Чорнобильській АЕС відбудеться урочистий захід, пов'язаний зі здачею-прийманням НБК від Новарки до ДСП «ЧАЕС». Заплановано, що у заході візьмуть участь представники країн-вкладників Чорнобильського фонду «Укриття», представники ЄБРР, керівництво та представники Державного агентства з управління зоною відчуження, керівництво та представники ДСП «ЧАЕС», керівництво Мінприроди, представники Новарки", - йдеться у повідомленні.

Захід відбудеться за участю вищого керівництва держави.

Як повідомляв Укрінформ, введення в експлуатацію нового безпечного конфайнмента над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС відбудеться восени цього року. 22 квітня новий безпечний конфайнмент було переведено у режим пробної експлуатації, що тривала 72 години. Випробування нового укриття пройшло успішно.