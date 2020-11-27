АМПУ наполягає, що розливу нафтопродуктів з буксира «Аметист» не було

Адміністрація морських портів України продовжує наполягати, що забруднення моря нафтопродуктами з буксира "Аметист" не було.

Як передає Укрінформ, про це йшлося на пресконференції, підсумки якої оприлюднила пресслужба АМПУ.

Представники АМПУ та Морської пошуково-рятувальної служби (КП «МПРС») стверджують, що за результатами чотирьох оглядів місця можливої події, проведених фахівцями ДП «АМПУ» на спеціалізованих суднах, інформація про підтоплення судна і забруднення акваторії нафтовмісними матеріалами не підтвердилась. Підкреслюють, що буксир «Аметист» не є танкером, понад 20 років не експлуатується, перебуває у «холодному відстої», паливно-мастильні матеріали на буксирі відсутні.

Водночас спікери зазначили, що "на відео були зафіксовані намагання якихось осіб на катері морської охорони здійснити відбір води в акваторії з порушенням всіх норм та правил, які регламентують дану процедуру (без участі судновласника та ДП «АМПУ», без відповідного повідомлення, без використання відповідної тари, без дотримання технології тощо)". Відтак вважають, що дії представників Держекоінспекції спрямовані на відновлення втрачених повноважень.

"Для отримання відповіді на питання, кому це (поширення інформації про забруднення. - ред.) вигідно, необхідно згадати, що в 2018 році екологічний контроль в портах був скасований, а екологічні інспекції втратили можливість цілодобового доступу до суден для здійснення контролю. Цей доступ вони намагаються постійно відновити", - зазначили в АМПУ.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада ЗМІ із посиланням на співробітників Морської пошуково-рятувальної служби поширили інформацію про те, що біля Чорноморська тоне збудоване у 1977 р., але не введене в експлуатацію рятувальне судно "Аметист". Навколо буксира начебто утворилася пляма нафтопродуктів, а працівники бази відкачували воду з відсіків корабля.

26 листопада Адміністрація морських портів України офіційно спростувала цю інформацію.

Пізніше голова Держекоінспекції Андрій Мальований поінформував, що співробітники ДЕІ у взаємодії з прикордонниками підійшли до причалу з моря і зафіксували забруднюючі плями на поверхні води нафтопродуктами та помітили сліди сорбенту, який використовується для збору з водної поверхні нафтопродуктів. Він звинуватив АМПУ в тому, що там знали про випадок і хотіли приховати результати катастрофи.

Поліція Одещини за заявою Державної екологічної інспекції відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 243 (Забруднення моря) Кримінального кодексу України.

Фото: Національна поліція