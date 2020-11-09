Щороку в Україні утворюється близько 12 мільйонів тонн побутових відходів - експерт

В Україні за рік накопичується 53 млн кубометрів побутових відходів, це близько 12 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це сказав співзасновник ГО "Друге життя" Сергій Волков під час п’ятого Національного круглого столу на тему "Екологія", що проходить у Кривому Розі.

"Згідно з Держстатом у нас орієнтовано 53 млн кубометрів побутових відходів. Це орієнтовно десь 12 млн тонн 90 %, в деяких регіонах і 93 % і 94 % прямує просто на звалища, на полігони, на несанкціоновані звалища. І це є реальна біда, тому що ми потім цим дихаємо, це впливає на екосистему тих територій, де це відбувається. Це потужний вплив на здоров'я на громадян", - сказав Волков.

Він зазначив, що ці 90 % відходів, які відправляються на сміттєзвалища або полігони далі фіксує орган Держекоінспекція. За його словами, за 2019 рік на понад 1 млрд гривень виставлено претензій саме за забруднення і засмічення землі.

Волков наголосив, що люди мають можливість самостійно впливати на зменшення побутових відходів.

"Перший пункт це взагалі усвідомлення того, що ми робимо. Які речі є зайвими, які речі можна використовувати багато разів, що можна здати на переробку, а інше на захоронення", - сказав він.

За словами Волкова, також можна практикувати обмін речами, а також не викидати старі речі, а спробувати їх відремонтувати.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.