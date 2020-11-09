Щороку в Україні утворюється близько 12 мільйонів тонн побутових відходів - експерт
Як передає Укрінформ, про це сказав співзасновник ГО "Друге життя" Сергій Волков під час п’ятого Національного круглого столу на тему "Екологія", що проходить у Кривому Розі.
"Згідно з Держстатом у нас орієнтовано 53 млн кубометрів побутових відходів. Це орієнтовно десь 12 млн тонн 90 %, в деяких регіонах і 93 % і 94 % прямує просто на звалища, на полігони, на несанкціоновані звалища. І це є реальна біда, тому що ми потім цим дихаємо, це впливає на екосистему тих територій, де це відбувається. Це потужний вплив на здоров'я на громадян", - сказав Волков.
Він зазначив, що ці 90 % відходів, які відправляються на сміттєзвалища або полігони далі фіксує орган Держекоінспекція. За його словами, за 2019 рік на понад 1 млрд гривень виставлено претензій саме за забруднення і засмічення землі.
Волков наголосив, що люди мають можливість самостійно впливати на зменшення побутових відходів.
"Перший пункт це взагалі усвідомлення того, що ми робимо. Які речі є зайвими, які речі можна використовувати багато разів, що можна здати на переробку, а інше на захоронення", - сказав він.
За словами Волкова, також можна практикувати обмін речами, а також не викидати старі речі, а спробувати їх відремонтувати.
Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.