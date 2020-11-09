МКІП просуватиме екологічний lifestyle - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики має намір просувати ідею щодо необхідності дбати про довкілля, адже це важливо для людини і це є частиною культури.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час звернення до учасників п’ятого Національного круглого столу на тему "Екологія", що проходить у Кривому Розі.

“Питання не тільки в тому, що немає чим дихати, питання в тому, що екологія - це також частина культури, культури співіснування. Ми будемо у міністерстві просувати цей lifestyle, тому що культура співіснування полягає в також у тому, яким чином ми не тільки взаємодіємо один з один, а й з природою у тому числі”, - зазначив Ткаченко.

Він вважає символічним, що круглий стіл, присвяченій саме цій темі, відбувається у Кривому Розі, де “труби димлять, повітря немає”. Глава МКІП також нагадав про те, як нещодавно побував з робочою поїздкою у Чорнобильській зоні відчуження, відвідав АЕС, місто-привид Прип’ять, радіолокаційну станцію “Дуга” та інші об’єкти, а також провів круглий стіл з туроператорами, які спеціалізуються на відвідуванні зони відчуження. “Ми побачили, що природа сильніше за нас. Буде вона з нами жити, із людьми, чи жити без нас, але дерева пробивають вже будинки в тому місці. Це символічно”, - сказав міністр.

Він побажав учасникам заходу натхненням та наголосив, що ”без екології, без екології людських відносин, екології відчуття світу нам не вижити”.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.