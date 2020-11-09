У Вінниці стартує онлайн-квест з нагоди Днів сталої енергетики

У Вінниці в понеділок з нагоди Днів сталої енергетики стартує онлайн-квест.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Стала енергетика є одним із засадничих аспектів стратегії розвитку міста, ми її намагаємося впровадити і популяризувати на всіх рівнях. Тому у Вінниці відзначаються Дні сталої енергетики щороку. Наразі через пандемією коронавірусу заходи переводяться в режим онлайн, але не відміняються. Ми пропонуємо містянам взяти учать в тематичному онлайн-квесті, який стартує вже сьогодні», - повідомили у департаменті.

Тут уточнили, що онлайн-квест стартує у понеділок о 13.00 і триватиме до 15 листопада.

У квесті з нагоди Днів сталої енергетики буде чотири тематичні блоки: стала енергетика, стала міська мобільність, поводження з відходами та адаптація до змін клімату. Кожний з них містить пізнавальну інформацію, тестові запитання та інтерактивні творчі завдання, за які нараховуватимуться бали.

Відповідно до кількості набраних балів та швидкості проходження завдань, буде обрано трьох переможців, які матимуть змогу отримати повний набір подарунків або на зароблену кількість зможуть обрати собі призи (фітнес-браслет Mi Smart Band 5, рюкзак, екоторбина, блокнот, термочашка, LED-лампочка, бамбукова ручка).

Учасники, які не увійшли в трійку перших, але взяли участь у квесті, також не залишаться без уваги. У них є можливість отримати подарунки, залежно від кількості набраних балів.

Переможців назвуть на сторінці «Енергоефективна Вінниця» та «Green Office» .

Організатори квесту «Дні Сталої Енергії» - Вінницька міська рада, ФГ «Подільська громада», КП «Інститут розвитку міст» та ГО «Екологічна платформа ДІЛИ».