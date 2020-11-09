У Вінниці стартує онлайн-квест з нагоди Днів сталої енергетики

У Вінниці стартує онлайн-квест з нагоди Днів сталої енергетики

Укрінформ
У Вінниці в понеділок з нагоди Днів сталої енергетики стартує онлайн-квест. 

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Стала енергетика є одним із засадничих аспектів стратегії розвитку міста, ми її намагаємося впровадити і популяризувати на всіх рівнях. Тому у Вінниці відзначаються Дні сталої енергетики щороку. Наразі через пандемією коронавірусу заходи переводяться в режим онлайн, але не відміняються. Ми пропонуємо містянам взяти учать в тематичному онлайн-квесті, який стартує вже сьогодні», - повідомили у департаменті.

Тут уточнили, що онлайн-квест стартує у понеділок о 13.00 і триватиме до 15 листопада.

У квесті з нагоди Днів сталої енергетики буде чотири тематичні блоки: стала енергетика, стала міська мобільність, поводження з відходами та адаптація до змін клімату. Кожний з них містить пізнавальну інформацію, тестові запитання та інтерактивні творчі завдання, за які нараховуватимуться бали.

Читайте також: Вінницька міська лікарня перепрофілювала всі ліжка під COVID-19

Відповідно до кількості набраних балів та швидкості проходження завдань, буде обрано трьох переможців, які матимуть змогу отримати повний набір подарунків або на зароблену кількість зможуть обрати собі призи (фітнес-браслет Mi Smart Band 5, рюкзак, екоторбина, блокнот, термочашка, LED-лампочка, бамбукова ручка).

Учасники, які не увійшли в трійку перших, але взяли участь у квесті, також не залишаться без уваги. У них є можливість отримати подарунки, залежно від кількості набраних балів.

Переможців назвуть на сторінці «Енергоефективна Вінниця» та «Green Office» .

Організатори квесту «Дні Сталої Енергії» - Вінницька міська рада, ФГ «Подільська громада», КП «Інститут розвитку міст» та ГО «Екологічна платформа ДІЛИ».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-