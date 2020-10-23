Вінницька міська лікарня перепрофілювала всі ліжка під COVID-19

Вінницька міськлікарня №1, яка є базовим опорним закладом з лікування коронавірусу, увесь ліжковий фонд перепрофілювала під лікування COVID-19.

Про це з посиланням на головлікаря закладу повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні весь ліжковий фонд лікарні перепрофільований в інфекційні ліжка для лікування COVID-19. Загальна кількість ліжок – 285, і усі вони пристосовані до лікування ковідних пацієнтів», - повідомив головлікар МКЛ №1 Костянтин Ліваковський.

За його словами, ситуація із захворюваністю на COVID-19 у місті залишається напруженою. Щодня лише Вінницька міська клінічна лікарня №1 приймає до 50 пацієнтів, стільки ж людей виписують.

Медик також зазначив, що ситуація стрімко погіршується і потреба в госпіталізації мешканців Вінниці збільшується.

На Вінниччині у 20 опорних лікарнях розгорнуто 1616 ліжок для лікування хворих на коронавірусну інфекцію.

У області з початку епідемії підтверджено 8923 випадки коронавірусу, з них 141 за минулу добу. Зареєстровано 158 летальних випадків, з низ 5 – за 22 жовтня. Одужали 5483 людини, продовжують хворіти 4278.