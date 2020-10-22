У Коломийській інфекційній майже всі лікарі захворіли на COVID-19

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Коломийський міський голова Ігор Слюзар у своєму відеозверненні.

«В інфекційній майже усі лікарі хворі. Пацієнтів обслуговує медперсонал. Керівник закладу теж захворів на COVID-19 і вирішує всі господарські питання просто в лікарні», - повідомив Ігор Слюзар.

Він зауважив, що статистика з захворювання на коронавірус в Коломиї «змінюється на гірше». Наразі у лікарні Коломиї перебуває 21 пацієнт, у якого підтвердили коронавірусну інфекцію, ще 20 осіб - з підозрою на цю хворобу.

У КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» працюють 17 лікарів.

Станом на 22 жовтня в Івано-Франківській області CPVID-19 лабораторно підтверджено у 17 447 випадках захворювання. В Україні цей показник сягає 322 879 випадків.