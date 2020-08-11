Культура діалогу, мистецтво, мова, релігія - Ткаченко анонсував серію круглих столів МКІП

Міністерство культури та інформаційної політики України з вересня започатковує серію національних круглих столів, присвячених темам культури діалогу, мистецтва, мови, релігії, екології.

Про це глава відомства Олександр Ткаченко повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

"Ми домовилися про те, що такі круглі столи ми започаткуємо з вересня цього року. Вони будуть присвячені різним темам, відбуватися будуть в різних містах України з ученими, яких відбирає Олесь Доній з релігієзнавцем, колишнім заручником окупантів Ігорем Козловським. Круглі столи будуть публічними, відкритими, але після цього вони будуть закінчуватися закритими круглими столами вже із залученістю політичних діячів, місцевої еліти в тих містах, де ми будемо проводити ці дискусії", - сказав міністр.

Він зазначив, що коли обіймав посаду голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, отримав велику кількість пропозицій щодо поправок до різних законів, які є системовизначальними для країни. Зокрема, це стосувалося "мовного" і "релігійного" законів. "Зрозуміло, що просто так дискусію стосовно цих тем проводити в межах політичних баталій буде непросто, тому що є щонайменше дві різні протилежні точки зору, які не перетинаються", - додав Ткаченко.

За словами громадського та культурного діяча Олеся Донія, який модеруватиме ці дискусії, у Києві відбудеться перше засідання круглого столу, присвячене темі культури діалогу. В Одесі пройде засідання з історії, у Харкові — щодо питань мови, у Чернівцях — круглий стіл "Щастя як мета". У Кривому Розі організатори запланували провести засідання круглого столу на тему екології. Підсумковий круглий стіл поки що планується у грудні в Полтаві про мистецтво.