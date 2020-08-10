Ткаченко: Ми солідарні з білорусами у їхньому прагненні до свободи

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що солідарний з білорусами у їхньому прагненні до свободи та долучається до відповідної заяви.

Про це урядовець написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми звикли в Україні до цієї свободи, іноді забуваємо, про те, що виборювати нам її довелося ціною життя наших співвітчизників впродовж багатьох років. Долучаюсь до відповідної заяви багатьох депутатів "Слуги Народу", яка постійно доповнюється новими підписантами. Ми солідарні з білорусами у їхньому прагненні до свободи", - зазначив Ткаченко.

Він нагадав про те, як наприкінці 80-х був вражений гаслом литовських демократів, які виборювали у СРСР незалежність. За словами міністра, це було настільки сміливо та відповідально, бо це було про інші, "не совкові цінності, які не мають кордонів свободу вибору, можливість бути обраним, отримати захист держави, а не напад озброєних на мирний протест".

Народні депутати від "Слуги народу" оприлюднили заяву, у якій закликають білоруську владу проявити стриманість щодо своїх протестувальників та не допустити порушення прав людини на мирний протест. Вони висловили підтримку волі білоруського народу обирати представницькі органи влади, включно з Президентом, у демократичний правовий спосіб.

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Депутати звернули увагу на той факт, що протести в Білорусі викликані численними повідомленнями про порушення та певні непрозорі події, які відбувалися у ході виборчої кампанії та у день голосування. Через це і задля збереження миру, спокою та суспільної злагоди в Білорусі українські парламентарії закликають представників відповідних гілок влади та державних інституцій Білорусі якнайшвидше надати достовірні та чіткі відповіді на питання акцій протесту.

Члени "Слуги народу" закликали підтримати це звернення всі демократичні фракції Верховної Ради України.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п'ять осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.

За даними ЦВК Білорусі, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко лідирує на дільницях, які надали дані.

За інформацією правозахисного центру "Вясна", станом на 3:00 10 серпня, більш як 140 осіб були затримані силовиками під час протестів у різних частинах Білорусі.