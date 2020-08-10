Депутати від "Слуги народу" звернулись до влади Білорусі через дії силовиків

Народні депутати України від "Слуги народу" закликають білоруську владу проявити стриманість щодо своїх протестуючих громадян і не допустити порушення прав людини на мирний протест.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві "СН", яку оприлюднила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у понеділок у Фейсбуці.

"З огляду на близькість та спорідненість народів наших країн, вважаємо за необхідне висловити підтримку волі білоруського народу обирати представницькі органи влади, включно з президентом, у демократичний правовий спосіб. Український народ заплатив високу ціну за відданість цим принципам. Пам’ять про ці жертви спонукає нас закликати білоруську владу проявляти стриманість щодо протестуючих, не допустити порушення прав людини при реалізації білорусами одного з основоположних прав – на мирний протест", - зазначається у заяві.

Депутати звернули увагу на той факт, що протести в Білорусі викликані численними повідомленнями про порушення та певні непрозорі події, які відбувалися у ході виборчої кампанії та у день голосування. У зв'язку з цим і задля збереження миру, спокою та суспільної злагоди в Білорусі українські парламентарії закликають представників відповідних гілок влади та державних інституцій Білорусі якнайшвидше надати достовірні та чіткі відповіді на питання протестуючих.

"Від відкритості, чесності, прозорості та стриманості усіх сторін та учасників виборів залежить не лише суспільна злагода в Білорусі, але й збереження та зміцнення її суверенності, подальше визнання результатів виборів світовим співтовариством, а отже - міжнародна підтримка та захист державності дружньої нам країни", - підкреслюється в заяві.

Депутати від "Слуги народу" закликали підтримати це звернення всі демократичні фракції Верховної Ради України.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п'ять осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.

За даними ЦВК Білорусі, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко лідирує на дільницях, які надали дані.

Станом на 10:00 10 серпня, 213 осіб були затримані силовиками під час протестів у різних частинах Білорусі.

фото: Nexta