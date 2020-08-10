Брюссель закликає Мінськ не застосовувати насилля щодо протестувальників

Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що насильство над демонстрантами у Білорусі не є вирішенням ситуації з протестами після виборів президента країни.

Як передає Укрінформ, про це Мішель написав у Твіттері.

«Насильство над протестуючими у Білорусі не є відповіддю (на протести – ред.)», - зазначив Мішель.

Він також наголосив, що свобода слова, свобода зібрань та базові права людини повинні бути збережені у Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п'ять осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.

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За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців.

За даними правозахисного центру "Вясна", станом на 10:00 ранку 10 серпня більш як 213 осіб затримано силовиками в ході протестів у різних частинах Білорусі.

Також центр заявив, що одна людина загинула в результаті в'їзду спецтранспорту в натовп під час акцій протесту, а в лікарнях Мінська нині перебувають десятки постраждалих.