Брюссель закликає Мінськ не застосовувати насилля щодо протестувальників
Як передає Укрінформ, про це Мішель написав у Твіттері.
«Насильство над протестуючими у Білорусі не є відповіддю (на протести – ред.)», - зазначив Мішель.
Він також наголосив, що свобода слова, свобода зібрань та базові права людини повинні бути збережені у Білорусі.
Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п'ять осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.
За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців.
За даними правозахисного центру "Вясна", станом на 10:00 ранку 10 серпня більш як 213 осіб затримано силовиками в ході протестів у різних частинах Білорусі.
Також центр заявив, що одна людина загинула в результаті в'їзду спецтранспорту в натовп під час акцій протесту, а в лікарнях Мінська нині перебувають десятки постраждалих.