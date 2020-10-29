У «Голосі» попереджають про екологічну катастрофу в разі затоплення 60 шахт в ОРДЛО

Непідконтрольні українському уряду шахти на окупованих територіях Донбасу загрожують екологічною та гуманітарною транскордонною катастрофою.

Про це заявила народний депутат, голова підкомітету з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Леся Василенко (фракція партії «Голос») на круглому столі в Укрінформі.

«Ми маємо справу з агресором, який не нехтує будь-якими інструментами, способами й засобами ведення бойових дій. І довкілля в цьому плані для агресора є дуже зручним і вигідним інструментом. Коли на Донбасі залишається понад 60 шахт, які залишаються підконтрольними агресору, українська сторона не має змоги контролювати й моніторити стан тих шахт», - наголосила Василенко.

«Для мешканців як підконтрольних Україні, так і окупованих територій це означає, що в будь-який момент може відбутися затоплення шахт й отруєння базового джерела питної води. А за цим наслідком йде наступний – це посилення гуманітарної катастрофи. Це нові хвилі внутрішньо переміщених осіб, це життя великої кількості громадян та українських військових, які зараз перебувають в районах, залежних від питної води», - зазначила депутат.

«Якщо ми говоримо про шахти в Донецькій та Луганській областях, не треба забувати про особливо небезпечні об’єкти, такі як шахта «Комунар», де за часів радянщини проводилися експерименти і де захоронено радіоактивні капсули. І якщо ми говоримо про такі об'єкти, то це вже інший масштаб екологічної катастрофи, яка ймовірно може настати. Ми говоримо про радіаційне зараження територій, а це вже не просто екологічне лихо в певному районі певної держави – це вже транскордонне забруднення, міжнародні зобов’язання України і відповідальність, яка насамперед лягатиме на Україну», - наголосила вона.

Василенко повідомила, що 10 листопада відбудуться комітетські слухання на рівні екологічного комітету ВР - щодо питання затоплених шахт у Донецькій і Луганській областях, і запросила до обговорення всіх зацікавлених.

Раніше повідомлялося, що конфлікт на Донбасі несе загрозу серйозної екологічної катастрофи, включаючи ядерний аспект. Про це, зокрема, у 2018 році заявив тодішній міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак. Він назвав «актом міжнародного екологічного тероризму, який світ має розслідувати належним чином» те, що бойовики припинили відкачувати воду з багатьох шахт. Серед них і шахта «Юний комунар», яка використовувалася в 1970-х років для проведення підземного ядерного вибуху і де «закапсулювалися» його продукти.

Повідомлялося також, що за перші три роки ведення бойових дій у регіоні сталося більш ніж 500 промислових інцидентів, деякі з яких несуть потенційну загрозу населенню й екології. На Донбасі також є 4,5 тис. підприємств, які тією чи іншою мірою своєю діяльністю завдали або могли завдати шкоди довкіллю.