Україна очікує від Росії пояснень щодо військових автоколон в ОРДЛО - Цимбалюк

Україна закликає РФ дати пояснення щодо виявлених місією ОБСЄ двох колон вантажівок, які заїхали 16 жовтня на територію ОРДЛО через кордон поза пунктами пропуску.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 22 жовтня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Увечері 16 жовтня БПЛА СММ далекого радіуса дії виявив дві колони вантажівок військового типу, які перевозили невідомий вантаж з Росії через кордон поблизу Манича, де відсутні пункти пропуску, до об’єкта в центрі міста Донецька. Ми закликаємо російську делегацію надати пояснення щодо вмісту цього вантажу та його одержувачів", - заявив Цимбалюк.

Дипломат також закликав Росію припинити незаконні постачання в непідконтрольні уряду райони Донбасу та військову діяльність у прикордонній зоні.

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Як повідомлялося, безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував увечері 16 жовтня дві колони вантажівок, які заїхали на територію України через непідконтрольну ділянку кордону з РФ у районі н.п. Манич, де відсутні пункти пропуску. Одна з колон після розвантаження повернулася до РФ, а друга рушила до Донецька.