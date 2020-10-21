«Влада» ОРДЛО занижує «коронавірусну» статистику вдвічі - Денісова

За даними правозахисників, окупаційна "влада" в окремих районах Донецької і Луганської областей занижує реальну статистику щодо захворюваності COVID-19 вдвічі.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" розповіла уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, передає Укрінформ.

Таким чином, за словами омбудсмена, в ОРДЛО кількість випадків коронавірусу може досягати 14 тисяч.

Денисова звернулася до місії ОБСЄ з проханням перевірити цю інформацію, щоб забезпечити ліками людей, які живуть на тимчасово непідконтрольних Києву територіях.

Крім того, переконана вона, це питання потрібно підняти на засіданні Тристоронньої контактної групи.

"Наші правозахисники були в аптеках, лікарнях. Вони стежили за тим, що місць не вистачає.." Влада "буде пристосовувати інші місця - наприклад зали, школи, щоб там поставити ліжка (для тих, хто заразився коронавірусом - ред.) ... Але лікарів також не вистачає, ліків не вистачає. за чотири місяці, за нашою інформацією, майже всі аптеки позбулися всіх запасів. Люди розкупили всі ліки, які можна приймати для того, щоб боротися з цією хворобою ", - зазначила омбудсмен.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу 6 719.