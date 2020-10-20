Денісова заявляє про більш як шість тисяч COVID-хворих в ОРДЛО

На тимчасово окупованій території Донецької області зареєстровані 5 тисяч 392 хворих на COVID-19, на тимчасово окупованій території Луганської області загальна кількість хворих – 1 тисяча 352 особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова.

"На сьогодні, за офіційною статистикою загальна кількість осіб, хворих на коронавірусну інфекцію, на тимчасово окупованій території Донецької області становить – 5 392, одужали – 2 418, летальних випадків – 367. На тимчасово окупованій території Луганської області загальна кількість хворих – 1 352, одужали 1 011, летальних випадків – 64", - написала Денісова.

Омбудсмен додала, що окрім захворювання на коронавірусну інфекцію поширеним діагнозом є пневмонія та ГРВІ. Наразі відомо про 3 058 зареєстрованих випадків захворювання на пневмонію. З них летальних – 73.

Денісова зауважила, що, за неофіційними даними правозахисників, загальна кількість випадків захворювань на COVID-19 на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, може бути применшена і становити щонайменше 14 тис. осіб.

При цьому правозахисники стверджують, що медичні заклади не справляються із навантаженням, яке викликане значною кількістю хворих на коронавірусну інфекцію. Через це гінекологічні і пологові відділення перепрофільовують у госпітальні бази.

В аптеках ОРДЛО за короткий час розпродані чотиримісячні запаси деяких лікарських засобів. Зокрема, відсутні противірусні препарати та антибіотики, що позбавляє місцевих жителів можливості належним чином реалізувати своє право на охорону здоров’я. Медичного персоналу в лікарнях не вистачає, оскільки більшість на лікарняному, або ж звільнилися за власним бажанням. Ті, хто працюють – не забезпечуються належним чином засобами індивідуального захисту. Через завантаженість карети швидкої допомоги відмовляються виїжджати на виклики пацієнтів з симптомами COVID-19, зазначає омбудсмен.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, із них за добу – 5 469.

Фото: CTK Photo/Укрінформ