Космос, гаджети і наукові відкриття: технологічні новинки за тиждень

Науковці цього тижня зробили чимало цікавих відкриттів – розгадали секрети північного сяйва і «крові льодовиків» в Альпах, а також повернули до життя істот, які «проспали» 24 000 років у вічній мерзлоті. Творці Софії представили людиноподібного робота-медсестру, Ілон Макс показав найшвидшу Tesla, а дослідники космосу виявили сотні загадкових радіоімпульсів.

Укрінформ пропонує переглянути найцікавіші новини з царини науки і технологій, опубліковані на сайті агентства за останній тиждень.

Космос

Китайський марсохід надіслав нові знімки з Червоної планети

Перший китайський марсохід Чжуронг надіслав на Землю нову порцію знімків з Червоної планети.

Нові знімки китайського марсоходу Фото: Xinhua

Серед знімків панорама місця посадки марсохода, селфі Чжуронг поруч з платформою, марсіанські пейзажі, а також національний прапор КНР на Червоній планеті.

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Вчені виявили у космосі сотні загадкових радіоімпульсів

Вчені завдяки канадському телескопу виявили у космосі сотні загадкових швидких радіоімпульсів.

Походження цих яскравих спалахів світла довжиною в мілісекунди невідоме, оскільки швидкі радіоімпульси (FRB) дуже непередбачувані, йдеться у публікації.

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Європейське космічне агентство готує місію до Венери

Корабель EnVision стане наступним орбітальним кораблем Європейської космічної агенції (ESA) на Венері, забезпечуючи цілісне уявлення про планету від її внутрішнього ядра до верхніх шарів атмосфери.

Фото: www.esa.int

Як зазначають в ESA, одним із завдань місії буде визначити, як і чому Венера та Земля еволюціонували настільки по-різному.

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Зонд NASA показав найбільший супутник Сонячної системи

Космічний зонд «Юнона» Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) надіслав фото найбільшого супутника Юпітера - Ганімеда.

Фото: NASA

Зазначається, що всього «Юнона» надіслала два чорно-білих знімки - загальний план і крупний план частини поверхні супутника.

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У Штатах запустять у космос ракету, надруковану на 3D-принтері

Венчурний стартап Relativity Space, який має на меті побудувати перший у світі флот ракет, створених за допомогою 3D-принту, заявив, що зібрав $650 мільйонів від багатьох нових інвесторів.

Вже зібрали достатньо коштів для того, щоби завершити роботу над створенням нового ступеня для ракети, надрукованої за допомогою технології 3D-принту.

Попри те, що Relativity Space поки не запустила ракету, вона вже зараз оцінюється в $4,2 мільярда, що робить її другою за вартістю приватною космічною компанією після SpaceX Ілона Маска.

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До Землі наближається астероїд завбільшки з футбольне поле – NASA

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу поінформувало, що 1 липня повз Землю пролетить астероїд 2021 GM4.

За даними NASA, довжина космічного каменю становить 150 метрів, що більше за велике футбольне поле (120 метрів).

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Hubble зробив знімок спіральної галактики, в якій вибухнула наднова

Телескоп Hubble за допомогою ширококутної камери WFC3 зробив світлину спіральної галактики NGC 4680, яка знаходиться у сузір'ї Діва.

Фото: ESA/Hubble & NASA

Галактика NGC 4680 привернула до себе хвилю уваги у 1997 році, оскільки в ній відбувся вибух наднової SN 1997bp, яку виявив австралійський астроном-аматор Роберт Еванс.

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Поповнення флоту SiriusXM: SpaceX вивела на орбіту ще один супутник

Американська компанія SpaceX здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з ретрансляційним супутником SXM-8 на борту.

Супутник SXM-8 був побудований компанією Maharashtra Technologies зі штаб-квартирою у Вестмінстері, штат Колорадо, вартість проєкту - 225 мільйонів доларів.

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Мінігелікоптер Ingenuity зробив нову світлину Марса

Мінігелікоптер Ingenuity Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу під час сьомого польоту на Червоній планеті зробив нову світлину.

Фото: NASA (JPL)

Ingenuity завершив вже 7 політ. Він пролетів 62,8 секунди та подолав відстань у 106 метрів на південь перед тим, як сісти у новому місці.

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ІТ і гаджети

«Квантовий інтернет» на 600 кілометрів: Toshiba встановила новий рекорд

Кембридзька дослідна лабораторія Toshiba Europe оголосила про новий рекорд дальності умовно безперервного квантового зв'язку по оптичних волокнах. Довжина лінії перевищила 600 км.

Ілюстрація: www.eurekalert.org

Як зазначається, цей прорив допоможе об'єднати квантові комп'ютери по всьому світу для вирішення глобальних завдань.

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Sony представила бездротові навушники за $280

Компанія Sony представила нові повністю бездротові навушники Sony WF-1000XM4, оснащені подвійними високочутливими мікрофонами для виміру шумів.

Фото: GSM Arena

З увімкненим активним шумозаглушенням навушники можуть працювати 8 годин, при вимкненому шумозаглушенні - 12 годин, а з підзарядкою від футляра - ще 16 годин. Після п’ятихвилинної зарядки користувачі зможуть слухати музику впродовж однієї години.

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Samsung розробив «розтяжний» дисплей для контролю життєвих показників організму

Компанія Samsung Electronics розробила гнучкий органічний світлодіодний дисплей (OLED), який можна наліпити на шкіру людини, щоб відстежувати такі життєві показники організму, як серцебиття та кровотік.

Фото: Samsung Electronics Newsroom

Науково-дослідний підрозділ Samsung Advanced Institute of Technology успішно інтегрував розтяжний OLED-дисплей з датчиком для фотоплетізмографії (вимірювання пульсової хвилі) в один пристрій для вимірювання та відображення частоти пульсу користувача в режимі реального часу.

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Роботи і штучний інтелект

Творці Софії представили робота-медсестру для догляду за хворими на COVID

Команда вчених з Гонконгу, яка створила людиноподібного робота Софію, запускає нову пілотну модель — робота на ім'я Грейс, якого задіюватимуть у сфері охорони здоров’я.

Призначення робота — догляд за людьми похилого віку або хворими на COVID-19 пацієнтами, що перебувають в ізоляції.

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У США розробили першого у світі робота, що фарбує нігті

Компанія Clockwork із американського Сан-Франциско розробили першого у світі робота, що фарбує нігті.

Весь процес фарбування нігтів триває всього 10 хвилин. Відзначається, що робот поки що не підстригає і не полірує нігті.

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Наука

Фізики розкрили таємницю виникнення північного сяйва

Уперше вчені розкрили таємницю виникнення північного сяйва, відтворивши процес в лабораторних умовах.

Вони вперше продемонстрували і підтвердили механізм прискорення частинок. Як і передбачалося, потужні електромагнітні хвилі, відомі як хвилі Альвена, прискорюють електрони вздовж силових ліній магнітного поля.

Ілюстрація з сайту: www.sciencealert.com

Ці експерименти дозволили вченим провести ключові вимірювання, які показують, що космічні вимірювання і теорія дійсно пояснюють основний спосіб створення північних сяйв.

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Вчені повернули до життя істот, які «проспали» 24 тисячі років у вічній мерзлоті

Вчені-біологи з США, РФ, Німеччини та Чехії повернули до життя декількох коловерток, які провели близько 24 тисяч років у вічній мерзлоті.

Фото: phys.org

Бделоїдні коловертки настільки малі, що побачити їх можна лише за допомогою мікроскопа. Та вони відомі своєю стійкістю, здатністю виживати усупереч висиханню, заморожуванню, голодуванню та браку кисню.

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Вчені розкрили секрет «крові льодовиків» в Альпах

На вершині французьких Альп сніг іноді здається забрудненим плямами темно-червоної крові через мікроводорості в снігу.

Технічно ці водорості зелені завдяки хлорофілу, але також вони містять каротиноїди - помаранчеві і червоні пігменти.

Фото: Jean-Gabriel VALAY/JARDIN DU LAUTARET/UGA/CNRS

Коли велика кількість водоростей зростає дуже швидко, сніг може здаватися червоним або помаранчевим через накопичення цих самих каротиноїдів.

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Автомобілі

Маск представив найшвидший електромобіль Tesla

Засновник компанії Tesla Ілон Маск офіційно представив найшвидший серійний електромобіль - Model S Plaid Plus.

Під час презентації на заході у Фрімонті, штат Каліфорнія, Маск наголосив на новій технології електромору Tesla, ще швидшій зарядці та низці нових «розважальних» функцій. Найбільшим нововведенням є те, що у двигуні вперше застосовані ротори з вуглецевими втулками.

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Ford представив пікап з «операційкою» Android

Американська автомобілебудівна компанія Ford Motor Company представила новий позашляховик 2022 Ford Maverick.

Фото: caranddriver.com

У стандартній моделі встановлений 2-літровий двигун із потужністю у 250 кінських сил та крутним моментом у 277 Нм.

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