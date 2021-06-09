Sony представила бездротові навушники за $280

Компанія Sony представила нові повністю бездротові навушники Sony WF-1000XM4.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.

F-1000XM4 оснащені подвійними високочутливими мікрофонами для виміру шумів.

З увімкненим активним шумозаглушенням навушники можуть працювати 8 годин, при вимкненому шумозаглушенні - 12 годин, а з підзарядкою від футляра - ще 16 годин. Після п’ятихвилинної зарядки користувачі зможуть слухати музику впродовж однієї години.

Також можлива робота з голосовими помічниками Google Assistant від Goggle й Alexa від Amazon.

Навушники підтримують функцію «Speak-to-Chat», завдяки якій можна коротко переговорити з ким-небудь без необхідності виймати навушники з вух.

Зазначається, що бездротові навушники Sony WF-1000XM4, які доступні в чорному і сірому кольорах, коштуватимуть 280 доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, китайська компанія Xiaomi представила флагманські бездротові навушники FlipBuds Pro.

Фото: GSM Arena