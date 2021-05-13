До 28 годин із зарядним кейсом: Xiaomi представила флагманські навушники

До 28 годин із зарядним кейсом: Xiaomi представила флагманські навушники

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Укрінформ
Китайська компанія Xiaomi представила свої флагманські бездротові навушники FlipBuds Pro.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Gadgets 360.

Вартість одного екземпляра коштуватиме близько 125 доларів США, а перші продажі у Китаї заплановані на 21 травня.

Зазначається, що час автономної роботи з використанням зарядного кейса та активного поглинання шумів становить 22, та до 28 годин із зарядним кейсом, але без використання активного поглинання шумів. У компанії заявили, що навушники можуть працювати без зарядного кейсу та без активного поглинання шумів до 7 годин.

Портал GSM Arena зазначає, що поглинання шумів працює до 40 децибелів.

FlipBuds Pro, які будуть доступні тільки у чорному кольорі, також підтримують Bluetooth v5.2.

Навушники працюють у парі зі смартфонами Xiaomi Mi Miх Fold серії, Mi 11 серії, Mi 10 серсії, Redmi K40 серії, Redmi K30 серії та Redmi Note 9 Prо.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство оборони США виключить китайську компанію Xiaomi Corp з урядового чорного списку.

Фото: Xiaomi

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