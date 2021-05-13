Пентагон видаляє Xiaomi з чорного списку

Міністерство оборони США виключить китайську компанію Xiaomi Corp з урядового чорного списку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express Tribune.

Відзначається, що таким чином скасовується «останній удар», що його завдав експрезидент Дональд Трамп по Пекіну перед відходом від влади, обмеживши американські інвестиції в китайського виробника смартфонів.

Матеріали суду свідчать, що компанія і уряд США погоджуються врегулювати судову справу, поклавши край суперечці між Xiaomi і Вашингтоном.

Представник компанії заявив, що вона уважно стежить за розвитком подій, не вдаючись у деталі.

У Гонконгу вартість акцій Xiaomi після цієї новини підскочила більш як на 6%. У січні – в останні дні президентства Трампа – вони подешевшали приблизно на 20%.

Як повідомлялося, на початку цього року китайський виробник смартфонів подав до суду на уряд США після того, як Пентагон видав розпорядження про присвоєння компанії статусу «комуністичної військової компанії Китаю», що призвело до заборони продажу акцій на біржах США.