«Квантовий інтернет» на 600 кілометрів: Toshiba встановила новий рекорд

Кембридзька дослідна лабораторія Toshiba Europe оголосила про новий рекорд дальності умовно безперервного квантового зв'язку по оптичних волокнах. Довжина лінії перевищила 600 км.

Про це повідомляє Eurek Alert, передає Укрінформ.

Як зазначається, цей прорив допоможе об'єднати квантові комп'ютери по всьому світу для вирішення глобальних завдань.

Термін «квантовий інтернет» описує глобальну мережу квантових комп'ютерів, з'єднаних між собою каналами квантового зв'язку на великі відстані. Очікується, що це дасть швидкісне рішення складних задач оптимізації в хмарі, точнішу глобальну систему хронометражу і високозахищений зв'язок по всьому світу.

Одна з найскладніших технологічних проблем під час створення квантового інтернету - це проблема передачі квантових бітів по довгих оптичних волокнах. Невеликі зміни умов навколишнього середовища, такі як коливання температури, змушують волокна розширюватися і стискатися, спотворюючи квантову інформацію.

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У ході свого експерименту Toshiba продемонструвала нову техніку «дводіапазонної» стабілізації. Вона надсилає два опорні оптичні сигнали на різних довжинах хвиль для мінімізації фазових флуктуацій (випадкових відхилень від будь-якої величини). Перша довжина хвилі використовується для придушення флуктуацій, які швидко змінюються, тоді як друга довжина хвилі використовується для точного налаштування фази. Після впровадження цих нових методів компанія Toshiba виявила, що можна підтримувати постійну оптичну фазу квантового сигналу з точністю до десятків нанометрів навіть після проходження через 100 км волокна.