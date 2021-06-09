Ford представив пікап з «операційкою» Android

Американська автомобілебудівна компанія Ford Motor Company представила новий позашляховик 2022 Ford Maverick.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car and Driver.

У стандартній моделі встановлений 2-літровий двигун із потужністю у 250 кінських сил та крутним моментом у 277 Нм.

Зазначається, що також є й гібридна модель, в якій встановлений 2,5-літровий двигун та електричний мотор. Його загальна потужність становить 191 кінську силу.

Всього автомобіль буде доступний у трьох варіантах - XL, XLT та Lariat. Сам пікап, в якому встановлена операційна система Android, підтримує WiFi та Apple CarPlay. У середині також є 20-сантимеровий сенсорний дисплей з інформаційно-розважальною системою.

2022 Ford Maverick вже доступний для замовлень. Вартість однієї базової моделі становить 21 490 доларів США. Перші доставки очікуються восени цього року.

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Kia представила новий автомобіль 2022 Kia Stinger Scorpion.