Турбодвигун і п’ять режимів: Hyundai представив новий позашляховик

Південнокорейська компанія Hyundai представила новий позашляховик 2022 Hyundai Kona N.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Car Buzz.

Усередині автомобіля встановлений 2-літровий чотирициліндровий турбодвигун із потужністю 276 кінських сил.

Позашляховик може розігнатися з нуля до 96 км за годину за 5,5 секунди, а його максимальна швидкість не перевищує 240 км за годину.

Всього 2022 Hyundai Kona N має 5 режимів керування транспортним засобом - Eco, Normal, Sport, N та Custom.

Наразі невідома ціна одного екземпляра, проте експерти припускають, що вартість позашляховика Hyundai Kona N становитиме щонайменше 34 тисячі доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, Genesis Motors, марка автомобілів преміумкласу, що є суббрендом південнокорейської компанії Hyundai, представила свій перший електричний автомобіль 2022 Genesis Electrified G80.

Фото: carbuzz.com