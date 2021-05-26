BMW представив кабріолет із двигуном на пів тисячі «коней»

BMW представив кабріолет із двигуном на пів тисячі «коней»

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Укрінформ
Німецька компанія BMW представила новий автомобіль 2022 BMW M4 Competition Convertible.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CarBuzz.

У кабріолеті встановлено 3-літровий двигун із подвійним турбонадувом потужністю 503 кінських сил та крутним моментом 479 Нм, що на 59 к.с. та 73 Нм більше, ніж у попередніх моделей M4 Competition.

Автомобіль може розігнатися до 96 км за годину за 3,6 секунди, а його максимальна швидкість не перевищує 280 км за годину.

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Верхня частина 2022 BMW M4 Competition Convertible відкривається й закривається впродовж 18 секунд на швидкості до 50 км за годину.

Зазначається, що для водія передбачена повністю цифрова панель приладів із діагоналлю 31 см і 26-сантиметровий сенсорний дисплей з операційною системою iDrive 7.0.

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Ціна базової моделі розпочинається від 86 300 доларів. Старт виробництва 2022 BMW M4 Competition Convertible очікується у вересні цього року.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Ford представила електричний позашляховик F-150 Lightning.

Фото: BMW

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