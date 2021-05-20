Ford представив електричний пікап

Американська компанія Ford представила електричний позашляховик F-150 Lightning.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CarBuzz.

Загальна потужність автомобіля становить 563 кінських сили, а крутний момент дорівнює 775 Нм. Запас ходу F-150 Lightning не перевищує 483 км на одній зарядці.

Є й менш потужна модель з 426 к.с. та крутним моментом у 775 Нм. Запас ходу не перевищує 386 км.

Найдешевша модель електричного позашляховика коштує близько 40 тисяч доларів, а найдорожча - 90 тисяч.

Перші доставки очікуються вже у середині 2022 року.

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Kia Motors представила новий електричний автомобіль 2022 EV6 для американського ринку.

Фото з сайту carbuzz.com