Пандемія майже не вплинула на автомобільний ринок України – Креді Агріколь

Попит на авто у кризовому 2020 році майже не змінився – торік зареєстровано 85,5 тис. нових автомобілів, що дуже близько до результатів попередніх років. В цілому в Україні склалася позитивна ситуація, в Європі ринок значно просів.

Частка автокредитів у продажі за останні п'ять років в Україні зросла з 15 до 35%. Цьому сприяли кілька чинників, зокрема ріст культури кредитування та поступове зниження ставок за кредитами на авто. Так, за період 2019-2020 років ставки знизилися на 2,5-3% мінімум. Карантин майже не вплинув на попит – клієнти, як і раніше активно купують нові авто в кредит. Це відзначають і в Креді Агріколь, який вже 10 років лідирує на ринку автокредитування. «У березні і квітні минулого року ми спостерігали значне зниження попиту на купівлю нових авто, яке було пов'язане з введенням карантину. Але вже з травня ринок значно пожвавився і у 2020 році банк видав близько 6 000 автокредитів, що дуже близько до результату 2019 року», - розповідає директор департаменту продажу через альтернативні канали та партнерів Креді Агріколь Роман Буніч.

За словами експерта, в Україні формується дійсно цивілізований ринок з якісним продуктом, який доступний навіть не у всіх країнах Європи. Понад 66 000 автолюбителів вже обрали Креді Агріколь як надійного партнера.

«Чому такий високий рівень довіри з боку клієнтів? По-перше, ми займаємося автокредитуванням давно і маємо всі необхідні інструменти для якісної роботи. По-друге, ми видаємо по 30-50 кредитів на день, бо маємо гарну експертизу, розвинений центр прийняття рішень та професійну команду. Крім того, ми єдиний банк на українському ринку, який має сертифікат ISO 9001 з автомобільного кредитування. А це – гарантія якості обслуговування клієнтів. Ми постійно працюємо над швидкістю процедур, вдосконалюємо їх», - розповідає Роман Буніч.

Креді Агріколь – ексклюзивний фінансовий партнер акції «Автомобіль року в Україні»

Креді Агріколь має ексклюзивні умови кредитування з понад 15 провідними автовиробниками, серед яких: Renault, Citroen, Peugeot, Toyota, Nissan, Opel, Mazda, Suzuki, BMW тощо. Завдяки цьому клієнти отримують максимально широкий вибір та вигідні умови кредитування. Є пропозиції з авансовим внеском лише від 10% вартості авто. Подати заявку на кредит просто: в автосалоні треба звернутися до кредитного менеджера та заповнити анкету. Для ухвалення рішення по автокредиту знадобиться в середньому менш як 6 годин.

Фото: Креді Агріколь