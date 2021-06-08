До Землі наближається астероїд завбільшки з футбольне поле – NASA

До Землі наближається астероїд завбільшки з футбольне поле – NASA

Укрінформ
Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що 1 липня повз Землю пролетить астероїд 2021 GM4.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express

За даними NASA, довжина космічного каменю становить 150 метрів, що більше за велике футбольне поле (120 метрів).

Його швидкість руху становить 6,3 кілометрів за секунду або 36 500 кілометрів за годину. Він максимально наблизиться до Землі 1 липня.

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Водночас, його відстань до нашої планети дорівнюватиме 12-кратній дистанції між Землею та Місяцем.

У NASA зазначили, що ані розмір, ані відстань до Землі астероїда не становлять загрози для нашої планети.

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Як повідомляв Укрінформ, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у вівторок, 1 червня, повз Землю пролетів астероїд 2021 KT1.

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