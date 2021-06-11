Китайський марсохід надіслав нові знімки з Червоної планети

Перший китайський марсохід Чжуронг надіслав на Землю нову порцію знімків з Червоної планети.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Xinhua.

Фото були представлені на церемонії в Пекіні, після чого 11 червня для громадськості їх опублікувало Китайське національне космічне управління.

Серед знімків панорама місця посадки марсохода, селфі Чжуронг поруч з платформою, марсіанські пейзажі, а також національний прапор КНР на Червоній планеті.

Нові знімки китайського марсоходу Фото: Xinhua

Читайте також: Мінігелікоптер Ingenuity зробив нову світлину Марса

15 травня 2021 року китайський марсохід здійснив успішну посадку на Марсі. Шестиколісний планетохід, який живиться за допомогою сонячних батарей, важить близько 240 кілограмів.

22 травня він з'їхав зі злітно-посадочної платформи і почав досліджувати Червону планету, зробивши таким чином Китай другою країною після США, що досліджує Марс.

Фото: Xinhua