Китайський марсохід надіслав нові знімки з Червоної планети
Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Xinhua.
Фото були представлені на церемонії в Пекіні, після чого 11 червня для громадськості їх опублікувало Китайське національне космічне управління.
Серед знімків панорама місця посадки марсохода, селфі Чжуронг поруч з платформою, марсіанські пейзажі, а також національний прапор КНР на Червоній планеті.
Нові знімки китайського марсоходу Фото: Xinhua
15 травня 2021 року китайський марсохід здійснив успішну посадку на Марсі. Шестиколісний планетохід, який живиться за допомогою сонячних батарей, важить близько 240 кілограмів.
22 травня він з'їхав зі злітно-посадочної платформи і почав досліджувати Червону планету, зробивши таким чином Китай другою країною після США, що досліджує Марс.
Фото: Xinhua