Мінігелікоптер Ingenuity зробив нову світлину Марса

Мінігелікоптер Ingenuity Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу під час сьомого польоту на Червоній планеті зробив нову світлину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Jet Propulsion Laboratory NASA (JPL) у Твіттер.

«Марсіанський гелікоптер завершив вже 7 політ. Він пролетів 62,8 секунди та подолав відстань у 106 метрів на південь перед тим, як сісти у новому місці», - зазначили у науково-дослідницькому центрі.

У JPL додали, що мінігелікоптер Ingenuity зробив нове фото Червоної планети. Під час польоту не було зафіксовано аномалій.

Another successful flight 👏#MarsHelicopter completed its 7th flight and second within its operations demo phase. It flew for 62.8 seconds and traveled ~106 meters south to a new landing spot. Ingenuity also took this black-and-white navigation photo during flight. pic.twitter.com/amluVq9wbb — NASA JPL (@NASAJPL) June 8, 2021

За даними порталу Space, 7-й політ відбувся у неділю 6 червня.

Читайте також: Китайський зонд надіслав новий знімок з Марса

Як повідомляв Укрінформ, марсохід Perseverance Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу прибув на Марс 18 лютого після майже 7 місяців польоту.

19 квітня NASA вперше в історії запустило літальний апарат на Марсі - надлегкий мінігелікоптер Ingenuity. Вертоліт вартістю 85 млн дол. став першим літальним апаратом, запущеним на іншій планеті.