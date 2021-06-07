Китайський зонд надіслав новий знімок з Марса
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Хinhua.
В CNSA заявили, що знімок був зроблений завдяки камері з високою роздільною здатністю 2 червня.
У правому куті світлини видно дві яскраві плями. За даними космічного управління, це посадковий модуль та марсохід «Журонг».
Зазначається, що марсохід ще 22 травня з’їхав із посадкової платформи і почав досліджувати Червону планету, зробивши таким чином Китай другою країною після США, яка приземлилася на Марсі й досліджує його.
Як повідомляв Укрінформ, космічна місія «Тяньвень-1», яка складається з орбітального апарата, посадкового модуля і марсохода, стартувала з космодрому Веньчан, що у провінції Хайнань на півдні Китаю, 23 липня 2020 року.
15 травня 2021 року китайський марсохід здійснив успішну посадку на Марсі. Шестиколісний планетохід, який живиться за допомогою сонячних батарей, важить близько 240 кілограмів.