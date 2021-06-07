Китайський зонд надіслав новий знімок з Марса

Китайське національне космічне управління (CNSA) оприлюднило новий знімок Червоної планети, що був зроблений орбітальним апаратом місії «Тяньвень-1».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Хinhua.

В CNSA заявили, що знімок був зроблений завдяки камері з високою роздільною здатністю 2 червня.

У правому куті світлини видно дві яскраві плями. За даними космічного управління, це посадковий модуль та марсохід «Журонг».

Фото з сайту: xinhuanet.com

Зазначається, що марсохід ще 22 травня з’їхав із посадкової платформи і почав досліджувати Червону планету, зробивши таким чином Китай другою країною після США, яка приземлилася на Марсі й досліджує його.

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Як повідомляв Укрінформ, космічна місія «Тяньвень-1», яка складається з орбітального апарата, посадкового модуля і марсохода, стартувала з космодрому Веньчан, що у провінції Хайнань на півдні Китаю, 23 липня 2020 року.

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15 травня 2021 року китайський марсохід здійснив успішну посадку на Марсі. Шестиколісний планетохід, який живиться за допомогою сонячних батарей, важить близько 240 кілограмів.