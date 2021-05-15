Китай успішно посадив свій марсохід на Червону планету
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.
«Посадковий модуль з першим китайським марсоходом успішно приземлився на Червоній планеті рано вранці в суботу за пекінським часом», - ідеться в повідомленні.
Агентство нагадує, що космічна місія «Тяньвень-1», яка складається з орбітального апарата, посадкового модуля і марсохода, стартувала з космодрому Веньчан, що у провінції Хайнань на півдні Китаю 23 липня 2020 року.
Космічний корабель вийшов на орбіту Марса в лютому, після майже семимісячної подорожі, та витратив більш як два місяці на вивчення потенційних місць для посадки.
Як повідомляв Укрінформ, за планом, марсохід «Чжуронг», названий на честь бога війни, буде залишатися в посадковому модулі для діагностичних тестів протягом кількох днів, перш ніж розпочне пошуки ознак життя на Марсі.
Шестиколісний планетохід «Чжуронг», який живиться за допомогою сонячних батарей, важить близько 240 кілограмів.
Фото: Сіньхуа