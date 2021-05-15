Китай успішно посадив свій марсохід на Червону планету

Китайський марсохід здійснив успішну посадку на Марсі, завдяки чому КНР стала другою країною після США, яка має змогу досліджувати цю планету безпосередньо.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.

«Посадковий модуль з першим китайським марсоходом успішно приземлився на Червоній планеті рано вранці в суботу за пекінським часом», - ідеться в повідомленні.

Агентство нагадує, що космічна місія «Тяньвень-1», яка складається з орбітального апарата, посадкового модуля і марсохода, стартувала з космодрому Веньчан, що у провінції Хайнань на півдні Китаю 23 липня 2020 року.

Космічний корабель вийшов на орбіту Марса в лютому, після майже семимісячної подорожі, та витратив більш як два місяці на вивчення потенційних місць для посадки.

Як повідомляв Укрінформ, за планом, марсохід «Чжуронг», названий на честь бога війни, буде залишатися в посадковому модулі для діагностичних тестів протягом кількох днів, перш ніж розпочне пошуки ознак життя на Марсі.

Шестиколісний планетохід «Чжуронг», який живиться за допомогою сонячних батарей, важить близько 240 кілограмів.

Фото: Сіньхуа