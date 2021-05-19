Китайський зонд надіслав перші фото з поверхні Марса

Китайський зонд «Тяньвень-1» надіслав перші знімки після приземлення на Марсі.

Фотографії опублікувало у середу Китайське національне космічне управління, передає Укрінформ із посиланням на CGTN.

Зазначається, що на одному із зображень видно розділення посадкового модуля та марсохода «Чжуронг». Інший знімок був зроблений марсоходом після приземлення на Червону планету.

Як повідомляв Укрінформ, космічна місія «Тяньвень-1», яка складається з орбітального апарата, посадкового модуля і марсохода, стартувала з космодрому Веньчан, що у провінції Хайнань на півдні Китаю 23 липня 2020 року.

15 травня 2021 року китайський марсохід здійснив успішну посадку на Марсі, завдяки чому КНР стала другою країною після США, яка має змогу досліджувати цю планету безпосередньо.

За планом, марсохід «Чжуронг» повинен розпочати пошуки ознак життя на Марсі. Шестиколісний планетохід, який живиться за допомогою сонячних батарей, важить близько 240 кілограмів.